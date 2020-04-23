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UŞAK Klasik otomobil tutkunlarından evde kalan çocuklara balon ve Türk bayrağı hediyesi

Klasik otomobil tutkunlarından evde kalan çocuklara balon ve Türk bayrağı hediyesiSOKAĞA çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı illerden Uşak'ta bir grup klasik otomobil tutkunu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan çocukları ziyaret...

23.04.2020 16:24 | Son Güncelleme: 23.04.2020 17:09
Klasik otomobil tutkunlarından evde kalan çocuklara balon ve Türk bayrağı hediyesi
SOKAĞA çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı illerden Uşak'ta bir grup klasik otomobil tutkunu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan çocukları ziyaret edip, Türk bayrağı ve balon hediye etti.
Uşak Klasik Otomobilciler Derneği üyesi, 'Vosvos' olarak bilinen otomobil tutkunu bir grup, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koronavirüs salgının önlenmesi kapsamında alınan tedbirler nedeniyle evde kalmak zorunda olan çocuklar için bir araya geldi. Klasik otomobil tutkunları Türk bayrakları ile donatı, rengarenk balonlarla süsledikleri araçları ile konvoy oluşturdu. Ardından da sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı kentte şehir turu atıp, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda dışarıya çıkamayan çocukların evlerinde ziyaret edip, maske takıp, sosyal mesafeyi koruyarak Türk bayrağı ve balon hediye ederek, yüzlerini güldürdü. Uşak Klasik Otomobilciler Derneği Genel Başkanı Hüseyin Tavacı, "Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Günümüzün şartlarında çocukların dışarıya çıkmamaları hem sağlık açısından hem de güvenlik açısından uygun olmadığı için biz onları ziyaret etmek istedik. Bu renkli, güzel otomobillerle onları evde ziyaret edip, hediyelerini veriyoruz. 'Sırf onlar evde kalsın, evde mutlu olsunlar' diye, biz tek tek yanlarına gidip onlarla görüşüyoruz" dedi.
Evlerinden çıkamayan çocuklara umut olmak istediklerini belirten Deniz Emirel, "'Evlerinden çıkamayan çocuklara umut olalım, sevinç olalım' diye böyle bir etkinlik düzenledik. İnşallah onlarda mutlu olurlar. Çünkü biz çok mutluyuz" diye konuştu. UŞAK Klasik otomobil tutkunlarından evde kalan çocuklara balon ve Türk bayrağı hediyesi

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel , Haber
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