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UŞAK Kosova'dan getirilen üniversiteli: Türkiye, hiçbir vatandaşını yalnız bırakmadı

Kosova'dan getirilen üniversiteli: Türkiye, hiçbir vatandaşını yalnız bırakmadıKOSOVA'dan, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında Uşak'a getirilip, karantiya alınan 103 kişi arasındaki üniversite öğrencisi Mehmet Fahri Lastikçioğlu (25), yaşadıklarını anlatarak, "Bütün dünya ülkeleri...

26.04.2020 18:59 | Son Güncelleme: 26.04.2020 19:00
Kosova'dan getirilen üniversiteli: Türkiye, hiçbir vatandaşını yalnız bırakmadı
KOSOVA'dan, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında Uşak'a getirilip, karantiya alınan 103 kişi arasındaki üniversite öğrencisi Mehmet Fahri Lastikçioğlu (25), yaşadıklarını anlatarak, "Bütün dünya ülkeleri gördü ki, Türkiye Cumhuriyeti hiçbir vatandaşını yalnız bırakmadı" dedi.
Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında geçen 21 Nisan'da Kosova'dan uçakla Türkiye'ye getirilen 103 kişi, Uşak'taki KYK Latife Hanım Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilip, karantinaya alındı. Karantinaya alınanlar arasındaki Kosova AAB Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yüksek Lisans öğrencisi Mehmet Fahri Lastikçioğlu, tahliye sürecinde yaşadıklarını görüntü paylaşarak anlattı. Tahliye sürecinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ne kadar güçlü olduğunu hissettiklerini belirten Lastikçioğlu, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Kosova'dan tahliye edilip Uşak'taki Latife Hanım Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındık. Kosova'da lisans eğitimimi tamamlamak için bulunmaktaydım. Gümrükler kapandıktan sonra bize her türlü desteği sağlayan Priştine Büyükelçiliği'ne teşekkür ederim. Bütün dünya ülkeleri gördü ki, Türkiye Cumhuriyeti hiçbir vatandaşını yalnız bırakmadı" diye konuştu.
'DEVLETİMİZE MİNNETARIZ'
Yurda yerleştirilirken kendileriyle çok iyi ilgilenildiğini dile getiren Lastikçioğlu, "Bizi burada ilk karşılayanlar doktorlar oldu. Gerekli önlemler alındı ve yurda yerleştirildik. Günlük rutin kontrollerimiz doktorlar eşliğinde yapılıyor. Herhangi bir sıkıntımız yok, hiçbir eksiğimiz de yok. Çünkü her şey düşünülmüş, hazırlanmış, biz gelmeden önce yerleştirilmiş. Bu süreçte devletimizin ne kadar güçlü olduğunu, millet politikasının sürdürdüğünü de gördük. Bize bu sevinci, coşkuyu, heyecanı yaşatan devletimize minnettarız" dedi.
'DEVLETİMİZİN GÜCÜNÜN HER ZAMAN FARKINDAYDIK'
Kosova'dan Türkiye'ye tahliye edilirken devlet yetkililerinin her zaman yanlarında olduğunu vurgulayan Lastikçioğlu, "Biz yeni yetişen genç nesil olarak devletimizin gücünün her zaman farkındaydık. Bize bu aşamada, bu gücün ne kadar önemli olduğunu hissettirdikleri için kendilerine bir kez daha teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. UŞAK Kosova’dan getirilen üniversiteli: Türkiye, hiçbir vatandaşını yalnız bırakmadı

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, Kosova, Uşak, Güncel , Haber
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