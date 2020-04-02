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UŞAK Köydeki karantinaya uymayan bir kişiye para cezası

Köydeki karantinaya uymayan bir kişiye para cezasıUŞAK'ın Banaz ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle karantina altına alınan Gürlek Köyü'nün giriş ve çıkışları jandarma ekiplerince kapatıldı.

02.04.2020 17:28 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:29
Köydeki karantinaya uymayan bir kişiye para cezası
UŞAK'ın Banaz ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle karantina altına alınan Gürlek Köyü'nün giriş ve çıkışları jandarma ekiplerince kapatıldı. Köyde karantina kurallarına uymayan bir kişiye 3 bin 150 lira para cezası verildiği belirtildi.
Banaz'a 16 kilometre mesafedeki 775 nüfuslu Gürlek köyünde, koronavirüs tedbirleri kapsamında dün (Çarşamba) karantina uygulaması başlatıldı. Salgın hastalık sebebiyle karantina altına alınan Gürlek Köyü'nde tüm giriş ve çıkışlar jandarma ekipleri tarafından kapatıldı. Sağlık ekipleri, 3 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtilen köyde, ev ev dolaşarak vatandaşların ateşini ölçtü, sağlık durumlarını kontrol etti.
Banaz Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, karantina kurallarına uymayan bir kişiye 3 bin 150 lira para cezası verildiği belirtildi. Köy halkının, muhtar aracılığıyla ilettiği ihtiyaçlarının jandarma ekipleri tarafından karşılanıp kendilerine ulaştırıldığı bildirildi.
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UŞAK Köydeki karantinaya uymayan bir kişiye para cezası

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Gürlek, Banaz, Güncel

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UŞAK Köydeki karantinaya uymayan bir kişiye para cezası
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