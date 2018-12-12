12 Aralık 2018, 20:46
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Uşak Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Uşak Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Uşak merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.

Uşak merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinesinde Uşak, İzmir ve Denizli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Şüphelilerden bazılarının örgütle iltisaklı şirketlerde çalıştıkları, bazılarının isimlerinin ise kripto haberleşme programı "ByLock" içeriklerinde geçtiği öğrenildi. Denizli,Uşak
12 Aralık 2018 Çarşamba 20:46