UŞAK Otomobil, kavşakta ekip otosuna çarptı: 1'i polis, 2 yaralı, kaza anı kamerada

Otomobil, kavşakta ekip otosuna çarptı: 1'i polis, 2 yaralı, kaza anı kamerada
UŞAK'ta, kontrolsüz kavşakta, bir otomobilin çarptığı ekip otosundaki 2 polis memurundan 1'i yaralandı. Kazada, alkollü olduğu ve ehliyetine daha önce alkollü araç kullanmaktan el konulduğu belirlenen otomobil sürücüsü de yaralandı. Kaza anının bir marketin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi.
Kaza, saat 13.45 sıralarında, Kemalöz Mahallesi Şehit Alim Yılmaz
Caddesi ile Aksaray
Caddesi'nin kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Aksaray Caddesi'nden Yeşilköy
caddesi yönüne giden İbrahim Yangıncı'nın (21) kullandığı 64 BH 548 plakalı otomobil kavşakta, devriye görevindeki Ömer Faruk Erçin yönetimindeki 64 A 4842 plakalı polis aracına yandan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle polis aracı devrildi. Devrilen araçtaki polis memurlardan Ömer Faruk Erçin yaralanırken yanındaki meslektaşı Ali Demir
ise kazayı yara almadan atlattı. Diğer aracın sürücü belgesine daha önce alkollü araç kullanmaktan el konulduğu belirlenen sürücüsü İbrahim Yangıncı da kazada yaralandı. Çevredekiler tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, ambulansla Uşak Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Her iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kazaya neden olan otomobil sürücüsü Yangıncı'nın 0.84 promil alkollü oduğu belirlendi. Kaza anının yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından da görüntülendiği belirlenirken polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
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, Güncel