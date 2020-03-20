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Uşak, sağlık çalışanları için alkış tuttu

Uşak, sağlık çalışanları için alkış tuttuUŞAK'ta, koronavirüsle mücadelede özveriyle hizmet veren sağlık çalışanları için vatandaşlar, balkonlarından alkış tutarak destek verdi.

20.03.2020 23:13 | Son Güncelleme: 20.03.2020 23:15
Uşak , sağlık çalışanları için alkış tuttu
UŞAK'ta, koronavirüsle mücadelede özveriyle hizmet veren sağlık çalışanları için vatandaşlar, balkonlarından alkış tutarak destek verdi.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın vatandaşları sosyal medya hesabından özverili sağlık çalışanlarını Türkiye genelinde saat 21.00'de balkonlardan alkışlamaya davet etmesi üzerine vatandaşlar bu akşam da destek eylemine katıldı. Koronavirüsle mücadele kapsamında hastanelerde 24 saat fedakarca çalışan sağlık görevlileri için saat 21.00'de balkon ve pencerelere çıkan vatandaşlar, destek için alkış tuttu. Aynı saatte trafikte olan araç sürücüleri de korna çalarak sağlık çalışanlarına desteklerini sürdürdü. Uşak, sağlık çalışanları için alkış tuttu

Kaynak: DHA

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Uşak, sağlık çalışanları için alkış tuttu
Etiketler : fahrettin koca, Uşak, Güncel

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