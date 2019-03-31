Uşak Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart yerel seçim sonuçlarında. Bugün Uşak için sandığa giden vatandaşlar, Uşak Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandılar. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi AK Parti'den yana olmuştu. Peki, Uşak seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Uşak'ta kim önde? Uşak seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar

UŞAK 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart yerel seçiminde Uşak Belediye Başkanlığı için; AK Parti'den Mehmet Çakın, CHP adına Asım Kalelioğlu, SP adına İbrahim Dağgezen, MHP'den Muhammet Fatih Erdoğan yarışacak. Toplam 10 aday, Uşak Belediye Başkanlığı yarışında. Uşak'ta 474 sandığın tümü açıldı ve Anadolu Ajansı'ndan alınan kesin olmayan verilere göre işte Uşak'ın seçim sonuçları:

Mehmet Çakın AK Parti 29.062 OY %38,99

Muhammet Gür İyi Parti 28.204 OY %37,61

Muhammet Fatih Erdoğan MHP 7.937 OY %10,67 oy oranları ile AK Parti adayı Mehmet Çakın sandıktan birinci çıktı.

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UŞAK 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 yerel seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Uşak'ta seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

2014'de yerel seçim sonuçlarına göre; Uşak Belediye Başkanlığı'nı kazanan AK Parti'den Nurullah Canan % 43,24 oy oranı ile olmuştu. MHP'den Alpay Özgür ise % 30,97 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. CHP'den Bülent Yazgan % 22,84 oy oranı ile 3. sırada, BBP adayı Ali Bozkurt % 0,82 oy oranı ile 4. Sırada yer aldı.

UŞAK İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Uşak belediyesine bağlı tüm ilçelerin 31 Mart yerel seçimlerdeki sondakika, güncel durumlarını öğrenmek istiyorsanız Uşak Seçim Sonuçları sayfamızı ziyaret edin.