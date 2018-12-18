Uşak Şehit Polis Nazım Tuncer'in Cenazesi Memleketi Uşak'a Getirildi

Şehit polis Nazım Tuncer'in cenazesi memleketi Uşak
'a getirildi Diyarbakır
'ın Hani ilçesinde, takibe alınan PKK/KCK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen polis memuru Nazım Tuncer'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Uşak'ın Banaz
ilçesine bağlı Kızılhisar
Köyü'ne getirildi.
Diyarbakır'ın Hani ilçesi Kalaba
Yolu Turalı mevkisinde dün (pazartesi) saat 15.00 sıralarında, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün, terör örgütü PKK/KCK üyesi 2 şüphelinin içinde bulunduğu aracı takibi sırasında çıkan çatışmada, 2 polis memuru yaralandı. Yaralanan polis memurlarından Nazım Tuncer, aynı gün kaldırıldığı Diyarbakır Selahaddin Eyyubi
Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen şehit oldu. Evli ve 2 çocuk babası polis memurunun Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Kızılhisar köyünde çiftçilik yapan babası Mehmet Tuncer (61) ile anne Ayşe Tuncer
'e (60) şehadet haberi, Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Banaz İlçe Emniyet Müdürü Koray Türkyılmaz ve Banaz İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Mustafa Akpınar
tarafından verildi.
"ÜÇ OĞLUM DAHA VAR VATANA FEDA OLSUN"
Şehit polis memuru Nazım Tuncer'in Türk bayrağına sarılı naaşı bugün Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi Uşak'a gönderildi. Şehidin eşi Sevilay Tuncer ile kızları da aynı uçakla geldi. Uşak Havalimanı
'na getirilen şehidin cenazesi, burada babası Mehmet Tuncer, annesi Ayşe Tuncer, Uşak Valisi Funda Kocabıyık
, Uşak İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Uşak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yalçın Baysal tarafından karşılandı. Şehidin annesi Ayşe Tuncer, burada gelini Sevilay Tuncer ile birbirlerine sarılıp, ağladı. Ayşe Tuncer'in, daha sonra oğlunun tabutu meslektaşlarının omzunda alana taşınırken, "Ben seni böyle mi karşılayacaktım? Üç oğlum daha var. Onlar da vatana feda olsun" demesi yürekleri dağladı. Vali Funda Kocabıyık, şehit polisin annesine sarılıp, teselli etmeye çalıştı. Duygulanan Vali Kocabıyık, gözyaşlarını tutamadı. Şehidin cenazesi daha sonra araç konvoyu eşliğinde, polis eskortu ile baba ocağının bulunduğu Banaz'ın Kızılhisar Köyü'ne getirildi. Şehidin cenazesi baba ocağının önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Evin önünde hellalik alınmasının ardından şehit polis memuru Tuncer'in cenazesi, Kızılhisar Yeni Cami
'ye götürüldü.
Banaz,Polis,Uşak
Kaynak: DHA