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Uşak Sevgi Evleri'nde yangın çıktı

Uşak'ta 6-14 yaş arası çocukların bulunduğu Sevgi Evleri'nde yangın çıktı.

14.03.2020 20:23 | Son Güncelleme: 14.03.2020 20:24
Uşak 'ta 6-14 yaş arası çocukların bulunduğu Sevgi Evleri'nde yangın çıktı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde 42 çocuğun yaşadığı 4 katlı Sevgi Evleri'nin bir odasında henüz tespit edilemeyen nedenle yangın başladı.
Binadaki çocukların tahliyesi sağlanırken, yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Dumandan etkilendiği tespit edilen 30 çocuk hastaneye kaldırıldı.
Hastanedeki çocukların sağlık durumunun iyi olduğu, kontrol amaçlı bir süre tutulacakları öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Uşak Sevgi Evleri'nde yangın çıktı

Kaynak: AA

Etiketler : Cumhuriyet Mahallesi, Sevgi Evleri, Uşak, Güncel

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