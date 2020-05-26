UŞAK Sokağa çıkma kısıtlamasında can dostları unutulmadı

Sokağa çıkma kısıtlamasında can dostları unutulmadıUŞAK Hayvanseverler Derneği üyeleri, Türkiye genelinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresince, Valilik'ten aldıkları izinle her gün 2 saat süreyle sokak hayvanlarını besledi.

26.05.2020 23:45 | Son Güncelleme: 26.05.2020 23:51
Sokağa çıkma kısıtlamasında can dostları unutulmadı
UŞAK Hayvanseverler Derneği üyeleri, Türkiye genelinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresince, Valilik'ten aldıkları izinle her gün 2 saat süreyle sokak hayvanlarını besledi.
Ramazan Bayram'ında salgının yayılmasını önlemek amacıyla getirilen, Türkiye genelindeki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte, Uşak Hayvanseverler Derneği üyeleri harekete geçti. Uşak Valiliği'nden kısıtlama boyunca izin alan Uşak Hayvanseverler Derneği üyelerine, Uşak Karayolları Müdürlüğü'de destek verdi. Yurtdışındaki bir hayvanseverin de desteğiyle alınan 175 kilo tavuk, 100 kilo makarna, 30 kilo şehriye, 250 ekmek, Uşak Karayolları Müdürlüğü'nün yemekhanesinde pişirilerek, gönüllüler tarafından kovalara doldurulup, sokak hayvanlarına dağıtıldı. Günlük olarak çizelge oluşturan hayvanseverler, kendi araçlarıyla Uşak'a dağılıp sokak hayvanlarının yaşadığı noktaları gezerek yemek ve sularını bırakırken, bir yandan da sağlıklı şartlarda barınıp, barınamadıklarını kontrol etti.
Bu süreçte Valilik ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün kendilerine destek verdiklerini belirten Uşak Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Nebahat Avcı, "Öncelikle sokağa çıkma yasağı olduğunu öğrenir öğrenmez, Doğa Koruma Milli Parklarla ve Valiliğimizle irtibaya geçtik. İki kurumumuzda gereken duyarlılığı göstererek bu süreçte hem sahipli hem sahipsiz hayvanların idaresi konusunda yapabileceklerimizi hep beraber konuşup planladık. Ardından bu kapsamda gönüllü arkadaşlarımıza kart dağıtıldı. Arkadaşlarımın hepsinin izin kağıtları ile 16.00 ile 18.00 arası kısıtlamaya rağmen sokağa çıkıp, sokak hayvanlarını besleyebildi" dedi.
Avcı, sadece Uşak şehir merkezi değil ilçelerde de dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını besleyen arkadaşlarının olduğunu da kaydetti. UŞAK Sokağa çıkma kısıtlamasında can dostları unutulmadı

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, Uşak, Güncel, Haber

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