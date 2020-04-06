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UŞAK Sokak hayvanlarını jandarma besledi

Sokak hayvanlarını jandarma beslediUŞAK'ın Ulubey ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların 'evde kal' çağrısına uymasıyla aç kalan sokak hayvanlarının yardımına jandarma ekipleri yetişip, mama dağıttı.

06.04.2020 16:30 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:34
Sokak hayvanlarını jandarma besledi
UŞAK'ın Ulubey ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların 'evde kal' çağrısına uymasıyla aç kalan sokak hayvanlarının yardımına jandarma ekipleri yetişip, mama dağıttı. Mama dağıtımı sırasında başı konserve kutusuna sıkışan bir yavru köpek de kurtarıldı.
Ulubey ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri sokak hayvanları için harekete geçti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların evlerinden çıkmamasıyla aç kalan sokak hayvanlarının bulunduğu noktaları tespit eden ekipler, sokak hayvanlarına mama dağıtıp elleriyle besledi.
Jandarma ekiplerinin mama dağıtımı yaptığı sırada, yavru bir köpeğin başının konserve kutusuna sıkıştığını fark edildi. Jandarmalar, köpeği önce sakinleştirdi, ardından da başına sıkışan konserve kutusunu çıkarıp, kurtardı. Ardından mama vererek beslenen köpek, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere veterinere götürüldü. Yapılan kontrolde yavru köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirlenip, güvenli bir noktada doğal ortamına bırakıldı. UŞAK Sokak hayvanlarını jandarma besledi

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Jandarma, Ulubey, Güncel

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UŞAK Sokak hayvanlarını jandarma besledi
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