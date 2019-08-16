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Uşak Süpermoto Pisti'nde 'Drift Festivali' yapılacak

Uşak Süpermoto pistinde ikinci Drift Festivali bu hafta sonu yapılacak.

16.08.2019 12:06 Uşak Süpermoto Pisti'nde 'Drift Festivali' yapılacak
Uşak Süpermoto pistinde ikinci Drift Festivali bu hafta sonu yapılacak.

Uşak'ta birincisi 2017'nin Nisan ayında yapılan Drift Festivali'nin ikincisi ise 18 Ağustos Pazar günü Uşak Süpermoto Pisti'nde gerçekleşecek. Birbirinden profesyonel drift ustalarının hünerlerini sergileyeceği festival, bu hafta sonu 13.00-17.00 saatleri arasında yapılacak. Uşak halkı da gösterileri ücretsiz izleme fırsatı bulacak.

Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Uşak Valiliği ve Uşak Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilecek olan festivalde ayrıca milli sporcu Asrın Rodi Pak'ın da motosiklet gösterisi yapması planlanıyor. - UŞAK

Uşak, Spor

Kaynak: İHA

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