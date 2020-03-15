Uşak'ta 1.5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Uşak polisi kaçak akaryakıt operasyonu kapsamında 3 kişiyi gözaltına alırken, operasyonda 1.5 ton madeni yağ karışımı kaçak akaryakıt ele geçirildi.
15.03.2020 12:15 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:16
Uşak polisi kaçak akaryakıt operasyonu kapsamında 3 kişiyi gözaltına alırken, operasyonda 1.5 ton madeni yağ karışımı kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele kapsamında taşımacılık sektöründe kullanılan kamyonlara kaçak akaryakıt verildiği yönünde çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında yapılan takiple; T.E. (43), B.T. (34) ve A.A. (41) adlı şüphelilerin, 64 HC 900 plakalı pikabın kasasında bulunan bidonlardan, 64 BC 272 plakalı çekiciye madeni yağ karışımlı akaryakıt aktardıkları tespit edildi.
Öte yandan, şüphelilerden T.E.'nin Kalfa köyü mevkisinde bulunan deposunda yapılan aramada, 1.5 ton madeni yağ karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından kaçak akaryakıt dolu bidonlara el konulurken, gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
(Mine Tatay - Fırat Akay/İHA)
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele kapsamında taşımacılık sektöründe kullanılan kamyonlara kaçak akaryakıt verildiği yönünde çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında yapılan takiple; T.E. (43), B.T. (34) ve A.A. (41) adlı şüphelilerin, 64 HC 900 plakalı pikabın kasasında bulunan bidonlardan, 64 BC 272 plakalı çekiciye madeni yağ karışımlı akaryakıt aktardıkları tespit edildi.
Öte yandan, şüphelilerden T.E.'nin Kalfa köyü mevkisinde bulunan deposunda yapılan aramada, 1.5 ton madeni yağ karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından kaçak akaryakıt dolu bidonlara el konulurken, gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
(Mine Tatay - Fırat Akay/İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Uşak, Güncel
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