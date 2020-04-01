Uşak'ta 1 köy karantinaya alındı
Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Gürlek köyü korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
01.04.2020 11:45 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:45
Uşak 'ın Banaz ilçesine bağlı Gürlek köyü korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Uşak Valiliğinin sosyal medya adresinden yapılan duyuruda, Gürlek köyünde İlçe Hıfzıssıha Kurulu tarafından alınan karar gereğince dünden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçildiği ve köye giriş çıkışların kapatıldığı kaydedildi. - UŞAK
Uşak Valiliğinin sosyal medya adresinden yapılan duyuruda, Gürlek köyünde İlçe Hıfzıssıha Kurulu tarafından alınan karar gereğince dünden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçildiği ve köye giriş çıkışların kapatıldığı kaydedildi. - UŞAK
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Kaynak: İHA