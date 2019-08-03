Haberler» Güncel» Haber

Uşak'ta 1237 kök Hint keneviri ele geçirildi

Uşak'ın Banaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1237 kök Hint keneviri ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı ise tutuklandı.

03.08.2019 21:09 Uşak'ta 1237 kök Hint keneviri ele geçirildi
Uşak'ın Banaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1237 kök Hint keneviri ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı ise tutuklandı.
Çamsu köyü Sorkun mevkisindeki bir bağ evinin çevresinde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Bölgeye düzenlenen operasyonda 1237 kök Hint keneviri ele geçirilirken, arazide yakalanan Ç.D. (43) ile A.T. (55) ise gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Hint kenevirleri ise Tarım İl Müdürlüğü ekiplerinin nezaretinde yakılarak imha edildi.

Banaz, Uşak, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:25   ABD'de AVM'ye silahlı saldırı: 1 ölü, 18 yaralı
22:24   Gaziantep'te uyuşturucu üretilen depoya operasyon
22:21   İhtiyaç sahibi aileler yararına kermes
22:21   Osmaniye'de elektrik akımına kapılan işçi öldü
22:17   Konya'da 2,5 yaşındaki çocuk çadırda ölü bulundu
22:16   DHA DIŞ- Baba ve kızı bu kazadan kıl payı kurtuldu
22:16   Hakkari'de PKK'lı 2 terörist teslim oldu