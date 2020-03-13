Uşak'ta 2 ayda 110 FETÖ şüphelisi yakalandı
Uşak merkezli FETÖ'ye yönelik son 2 ayda yapılan operasyonlarda hedeflenen 120 şüpheliden 110 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli soruşturma başlatıldı.
13.03.2020 12:16 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:16
Uşak merkezli FETÖ'ye yönelik son 2 ayda yapılan operasyonlarda hedeflenen 120 şüpheliden 110 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli soruşturma başlatıldı.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik Uşak merkezli birçok ilde operasyon yapıldı. 2 ayda yapılan 11 ayrı operasyonda yakalanması hedeflenen 120 şüpheliden 110 şüpheli kaldıkları adreste tespit edilmesinin ardından gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.
Öte yandan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yakalama kararı bulunan şüphelilerin Uşak'a gelerek gaybubet evleri olarak örgütçe adlandırılan evlerde saklandıkları tespit edildi. Geçtiğimiz günlerde yapılan operasyon kapsamında ise Uşak, Denizli, Ankara, Antalya ve İzmir'de haklarında yakalama kararı çıkartılan 8 firari şüpheli gözaltına alındı. Emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 7'si tutuklanarak ceza evine gönderilirken 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - UŞAK
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik Uşak merkezli birçok ilde operasyon yapıldı. 2 ayda yapılan 11 ayrı operasyonda yakalanması hedeflenen 120 şüpheliden 110 şüpheli kaldıkları adreste tespit edilmesinin ardından gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.
Öte yandan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yakalama kararı bulunan şüphelilerin Uşak'a gelerek gaybubet evleri olarak örgütçe adlandırılan evlerde saklandıkları tespit edildi. Geçtiğimiz günlerde yapılan operasyon kapsamında ise Uşak, Denizli, Ankara, Antalya ve İzmir'de haklarında yakalama kararı çıkartılan 8 firari şüpheli gözaltına alındı. Emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 7'si tutuklanarak ceza evine gönderilirken 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - UŞAK
Kaynak: İHA
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