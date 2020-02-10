Haberler » 3. Sayfa » Uşak'ta 22 bin litre kaçak içki ele geçirildi - Haberler

Uşak'ta 22 bin litre kaçak içki ele geçirildi

Uşak'ın Eşme ilçesinde kaçak şarap üreticisine yapılan operasyonda 22 bin litre kaçak şarap ele geçirildi.

10.02.2020 16:42 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:42Uşak'ta 22 bin litre kaçak içki ele geçirildi
'ın ilçesinde kaçak şarap üreticisine yapılan operasyonda 22 bin litre kaçak şarap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) ve İstihbarat (İSTH) Şube Müdürlükleri Eşme ilçesinin Güllü Köyünde M.K. isimli şahısın kaçak olarak şarap ürettiği ve ürettiği sahte şarapları Eşme ve çevre köylerde satışa sunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Cumhuriyet savcılığından alınan arama kararı sonrası şüpheli M.K.'ya ait 5 farklı adrese yapılan aramalar sonucu 22 bin litre kaçak şarap ele geçirildi.

Olay ile alakalı şüpheli M.K. isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Ele geçirilen kaçak şaraplara KOM Şube ekiplerince el konuldu. - UŞAK

Eşme, Uşak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

18:03  Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:38  İBB burs sonuçları açıklandı! İBB burs sonuçları sorgulama ekranı!
16:21  Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?
15:49  Aycan Yamaç kimdir? Survivor Aycan yamaç kaç yaşında nereli?
15:27  Derya Can kimdir? Derya Can kaç yaşında, nereli? Derya Can hayatı, biyografisi
10.02.2020 19:04:20