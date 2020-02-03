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Uşak'ta 25 fabrika işçisi yedikleri yemekten zehirlendi

Uşak'ta yedikleri yemekten zehirlenen 25 fabrika işçisi hastaneye kaldırıldı.

03.02.2020 20:55 | Son Güncelleme: 03.02.2020 20:59Uşak'ta 25 fabrika işçisi yedikleri yemekten zehirlendi
'ta yedikleri yemekten zehirlenen 25 fabrika işçisi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde (UOSB) bulunan bir tekstil fabrikasında geçtiğimiz gün meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 25 fabrika işçisi öğle saatinde yedikleri yemeğin ardından akşam saatlerinde halsizlik, ateş ve kusma gibi şikayetlerle Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan incelemeler sonucu fabrika çalışanlarının yedikleri yemekten zehirlendikleri tespit edildi. Gıda zehirlenmesi teşhisi konulan 19 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 6 işçinin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - UŞAK

Uşak Organize Sanayi Bölgesi, Uşak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI (1)
ADMAN:Yav birakin su is yerinde toplu yemek yemeyi filan. Her calisan kendi yemegini evinden getirsin yesin.
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