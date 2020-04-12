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Uşak'ta 260 bin kaçak maske ele geçirildi

Uşak'ta 260 bin kaçak maske ele geçirildiUŞAK'ta izin belgesi olmadan, sağlıksız koşullarda tıbbi maske üretimi yapıldığı belirlenen üç ayrı adrese gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 260 bin cerrahi maske ele geçirilirken 7 şüpheli gözaltına alındı.

12.04.2020 13:03 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:06
Uşak 'ta 260 bin kaçak maske ele geçirildi
UŞAK'ta izin belgesi olmadan, sağlıksız koşullarda tıbbi maske üretimi yapıldığı belirlenen üç ayrı adrese gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 260 bin cerrahi maske ele geçirilirken 7 şüpheli gözaltına alındı.
Uşak'taki üç farklı adreste, yetkisiz ve fason olarak tek kullanımlık cerrahi maske üretimi yapıldığı bilgisi üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Dün öğlen saatlerinde savcılık talimatıyla, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerinin üç ayrı adresteki ev ve işyerine düzenlediği operasyonlarda satışa hazır 260 bin kaçak maske ele geçirildi. İzinsiz maske üretimi yapılan adresler mühürlenerek kapatılırken, gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Ele geçirilen maskeler İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerine teslim edilerek muhafaza altına alındı. Uşak’ta 260 bin kaçak maske ele geçirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Uşak, Güncel
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