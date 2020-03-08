Uşak'ta 3 bin 20 paket kaçak sigara ile geçirildi
Uşak'ta 3 bin 20 paket kaçak sigara ile geçirildiUŞAK'ta polisin, kontrol noktasında durdurduğu bir otomobilde yaptığı aramada, gümrük kaçağı 3 bin 210 paket sigare ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
08.03.2020 13:42
Uşak 'ta 3 bin 20 paket kaçak sigara ile geçirildi
UŞAK'ta polisin, kontrol noktasında durdurduğu bir otomobilde yaptığı aramada, gümrük kaçağı 3 bin 210 paket sigare ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, dün sabah saatlerinde Uşak-Ankara Karayolu'nda yaptıkları yol kontrolünde, şüphe üzerine S.D.'nin kullandığı Mardin plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde, özel eğitimli dedektör köpek 'Ultra' ile yapılan aramada, taban kısmına gizlenmiş toplam 3 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Otomobil sürücüsü S.D. ile yanındaki M.Ç., gözaltına alındı. İki şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
UŞAK'ta polisin, kontrol noktasında durdurduğu bir otomobilde yaptığı aramada, gümrük kaçağı 3 bin 210 paket sigare ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, dün sabah saatlerinde Uşak-Ankara Karayolu'nda yaptıkları yol kontrolünde, şüphe üzerine S.D.'nin kullandığı Mardin plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde, özel eğitimli dedektör köpek 'Ultra' ile yapılan aramada, taban kısmına gizlenmiş toplam 3 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Otomobil sürücüsü S.D. ile yanındaki M.Ç., gözaltına alındı. İki şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Uşak'ta 3 bin 20 paket kaçak sigara ile geçirildi
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