Uşak'ta 3 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Uşak'ta bir hafif ticari araçta yapılan aramada, 3 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
08.03.2020 11:10
Uşak 'ta bir hafif ticari araçta yapılan aramada, 3 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, S.D. tarafından kullanılan aracı uygulama noktasında durdurarak "tütün köpeği" Ultra ile aradı.
Yapılan aramada, aracın gizli bölmesine saklanmış 3 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Sürücü S.D. ve yolcu M.Ç. sorgulanmak üzere gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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