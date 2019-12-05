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Uşak'ta 460 litre sahte içki ele geçirildi

Uşak'ın Ulubey ilçesinde bir iş yerinde arama yapan jandarma ekipleri, kaçak şekilde üretilmiş 460 litre şarap ele geçirdi.

05.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:06Uşak'ta 460 litre sahte içki ele geçirildi
'ın ilçesinde bir iş yerinde arama yapan jandarma ekipleri, kaçak şekilde üretilmiş 460 litre şarap ele geçirdi.
Uşak İl Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şuçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ulubey ilçesinde bir iş yerinde izinsiz şarap üretimi yapıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.
Söz konusu iş yerinde arama yapan ekipler, 27 plastik bidon içinde toplam 460 litre şaraba el koydu. İş yeri sahipleri A.A. ve M.C.A, gözaltına alındı.
Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ele geçirilen şaraplar, Ulubey Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri nezaretinde imha edildi.

Jandarma, Ulubey, Uşak, Güncel

Kaynak: AA

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