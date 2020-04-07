Uşak'ta 5 kişiye uyuşturucu gözaltısı
Uşak'ta polis ekipleri şüphelenerek durdurduğu bir araçta yaptığı aramada çeşitli türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi.
07.04.2020 15:51 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:51
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler İslice Mahallesindeki bir sokak üzerinde şüpheli gördükleri bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 7,19 gram sentetik kannabinoid uyuşturucu, 2 adet ecstasy uyuşturucu hap, 14,20 gram metamfetamin uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 2 adet dolu kartuş ele geçirildi.
Olayla ilgili S.Y. (22), Y.Ü. (32), S.A. (22), A.Ö. (38) ve S.Y. (18) olmak üzere 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken polis tarafından soruşturma başlattı. - UŞAK
Kaynak: İHA
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