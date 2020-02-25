Haberler » Güncel » Uşak'ta 6 günde bin 54 gıda işletmesi denetlendi - Haber

Uşak'ta 6 günde bin 54 gıda işletmesi denetlendi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla başlayan ve 81 ilde eş zamanlı olarak yürütülen 'ürün bazlı gıda denetim seferberliği' kapsamında Uşak'ta 6 günde bin 54 işletme denetlendi.

25.02.2020 12:21 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:21Uşak'ta 6 günde bin 54 gıda işletmesi denetlendi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla başlayan ve 81 ilde eş zamanlı olarak yürütülen 'ürün bazlı gıda denetim seferberliği' kapsamında 'ta 6 günde bin 54 işletme denetlendi.

81 ilde eş zamanlı yapılan denetim seferberliği kapsamında Uşak'ta süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, ekmek ve ekmek çeşitleri ile unlu mamuller, kasap, şarküteri, aktar, okul kantinleri ve yemekhaneler, lokanta, restoran gibi toplu tüketim yerlerinde 35 kontrol görevlisi ile yapılan denetimler sona erdi. Uşak il ve ilçe müdürlüklerinde görevli gıda denetçileri denetim seferberliğine katılırken 6 günlük süre zarfında toplam bin 54 iş yeri denetlendi.

Denetlemeler esnasında görülen olumsuz durumlar rapor edilirken, işletmelere belirli bir süre zarfı içerisinde eksiklerini gidermeleri söylendi. - UŞAK

Bekir Pakdemirli, Uşak, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:47  Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta?
10:33  Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
09:47  Hızlı ve Öfkeli 5 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 5 oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 5 özeti!
09:30  On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 24 Şubat MPİ On Numara sonuçları
09:20  Sabahattin Ali kimdir? Sabahattin Ali hayatı ve biyografisi!
25.02.2020 13:15:32