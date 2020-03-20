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Uşak'ta 616 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir adrese yapılan baskında gerçekleştirilen aramalarda 616 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

20.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:44
Uşak'ta 616 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir adrese yapılan baskında gerçekleştirilen aramalarda 616 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir şüphelinin, evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisi alınması üzerine harekete geçildi. Ekipler şahsın evine baskın düzenledi. Şüphelinin evinde yapılan arama sonucu 616 adet uyuşturucu hap, 3 adet otomatik av tüfeği, 1 adet tüfek şarjörü, 1 adet bıçak ele geçirildi.

Öte yandan, aramalarda özel eğitimli narkotik köpekleri de kullanıldı.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında soruşturma başlatıldı. - UŞAK

Kaynak: İHA

Etiketler : 3. Sayfa

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