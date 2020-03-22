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Uşak'ta 65 yaş üstüne ücretsiz gıda yardımı

Uşak'ta 65 yaş üstüne ücretsiz gıda yardımıUŞAK Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından polislerle bilikte evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara erzak kolisi dağıtıldı.

22.03.2020 19:50 | Son Güncelleme: 22.03.2020 19:52
Uşak 'ta 65 yaş üstüne ücretsiz gıda yardımı
UŞAK Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından polislerle bilikte evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara erzak kolisi dağıtıldı.
Uşak Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz erzak kolileri dağıttı. Önceden belirlenen adreslere, polis ekipleriyle beraber erzak kolilerini götüren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkilileri, 65 yaş üzeri kişilere bir ihtiyacı olup olmadığını sordu. Erzak kolileri 65 yaş üstü bütün vatandaşların, evden çıkmamaları adına tek tek adreslerine teslim edildi. Kolilerin teslim edildiği sırada, alınan önlemler kapsamında evinden çıkamayan Gülsüm Özdemir, "Sağolun, Allah razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin" dedi. Uşak’ta 65 yaş üstüne ücretsiz gıda yardımı

Kaynak: DHA

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Uşak'ta 65 yaş üstüne ücretsiz gıda yardımı
Etiketler : Uşak, Güncel

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