Uşak'ta 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 6 saatliğine sokağa çıktı

Uşak'ta 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 6 saatliğine sokağa çıktıUŞAK'ta koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara 6 saatliğine sokağa çıkma izni verildi.

17.05.2020 18:12 | Son Güncelleme: 17.05.2020 18:16
Uşak'ta 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 6 saatliğine sokağa çıktı
UŞAK'ta koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara 6 saatliğine sokağa çıkma izni verildi. Saat 12.00'de başlayan izinle 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sokağa çıktı.
Uşak'ta 6 saatliğine sokağa çıkma izni verilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar saat 12.00 gibi sokağa çıkmaya başladı. Uşak'ın işlek caddelerinden İsmet Paşa Caddesi ve kentin çeşitli yerlerinde bulunan park alanlarına gelen 65 yaş ve üstü vatandaşlardan kimi park ve yol kenarlarında bulunan çimlerdeki gölgelik alanlarda otururdu, kimi de yürüyüş yaptı. Sokağa çıkan vatandaşların maske taktıkları ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü. 6 saatlik izni bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşların yanı sıra, yüksek hava sıcaklıklarına ve koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan tüm uyarılara rağmen cadde ve sokaklardaki kalabalık gözden kaçmadı. Kendilerine ayrılan 6 saatlik izin süresini eşi 68 yaşındaki Fatma Özdemir ile ATM'den para çektikten sonra, gölge alanlarda gezip, parka giderek değerlendireceklerini dile getiren, 73 yaşında Ali Özdemir, "İzin saati uzattılar, çok iyi oldu. Evde oturmaktan dizlerimiz tutulmuş. Yürümekte güçlük çekiyoruz. Hareketsizlikten bacaklarımız şişiyor, ağrıyor" diye konuştu. Evde kaldıkları süreçte bunaldıklarını belirten 67 yaşındaki Şaban Şimşek de, "Uzun süredir evde sıkıldık. Dışarı çıkıp, hava alalım istedik. Pazar günü dışarı çıkmak bilhassa iyi değil. Çünkü resmi dairelere gidemiyoruz, kendi ihtiyaçlarımız var onları göremiyoruz" diye konuştu. Uşak’ta 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 6 saatliğine sokağa çıktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Uşak, Güncel, Haber

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