Uşak'ta 74 gün sonra ilk cuma namazı açık havada kılındı

Uşak'ta 74 gün sonra ilk cuma namazı açık havada kılındıUŞAK'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta cemaatle namaza kapatılan camiler, bugün Cuma namazıyla birlikte tekrar açıldı.

29.05.2020 21:58 | Son Güncelleme: 29.05.2020 22:04
Uşak'ta 74 gün sonra ilk cuma namazı açık havada kılındı
UŞAK'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta cemaatle namaza kapatılan camiler, bugün Cuma namazıyla birlikte tekrar açıldı. Uşaklılar ilk cuma namazını açık havada kıldı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta cemaatle namaza kapatılan camiler bugün cuma namazıyla birlikte açıldı. Seccadelerini evlerinden getiren Uşaklılar, açık havada sosyal mesafe kuralına uyarak namaz kıldı. Uşak'ta belirlenen camilerin yanı sıra sosyal mesafe kuralına uygun olarak düzenlenen park ve pazaryeri gibi alanlarda cuma namazını kıldı. Belirlenen noktalara cemaatle cuma namazı kılmaya gelen vatandaşların maske taktıkları ve seccadelerini getirdikleri görüldü. Kızılay ekipleri, maskesi olmayanlara maske dağıttı. Namazın kılınmasını ardından cemaat yine sosyal mesafeye dikkat ederek camiden ayrıldı.
Uşak kent merkezinde, vatandaşların toplu namaz kılmaları için hazırlanan Atapark'a, cemaatle birlikte cuma namazı kılmaya gelen Ümit Bahçevan, "Dinimizin gereği cuma namazı çok önemli. Toplu halde kılınması gereken bir namaz. Cumanın anlamı zaten 'toplanma' demek. İki ayı aşkın bir sürenin ardından tekrar bir arada cuma namazı kılmanın mutluluğu içindeyiz" dedi.
Hasan Sedef de cuma namazını cemaatle birlikte kılacakları için çok mutlu olduğunu söyledi. Uşak’ta 74 gün sonra ilk cuma namazı açık havada kılındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Uşak, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi Haber
21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi
Kamu çalışanlarıyla ilgili idari izinleri yeniden düzenleyen genelge yayınlandı Haber
Kamu çalışanlarıyla ilgili idari izinleri yeniden düzenleyen genelge yayınlandı
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı Haber
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
Cami hoparlörlerinden müzik yayını soruşturmasında tutuklanan Banu Özdemir, tahliye edildi Haber
Cami hoparlörlerinden müzik yayını soruşturmasında tutuklanan Banu Özdemir, tahliye edildi
Saba Tümer’in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Haber
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
22 yaşındaki genç ’Ben size layık bir evlat olamadım’ yazılı mektup bırakarak intihar etti Haber
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor Haber
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı’ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Haber
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam
Haberler››Güncel››Uşak'ta 74 gün sonra ilk cuma namazı açık havada kılındı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:01: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rabb'imden bu millete nice fetihler, nice zaferler, nice rızasına uygun... - Haber 21:59: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fatih'in izinden giderek asıl olanın gönüllerin fethi olduğu anlayışıyla... - Haber 21:59: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Malazgirt Zaferi'nin 1000. yılı 2071 için ise çok daha büyük hedeflere... - Haber 21:57: Ayasofya'da Fetih Suresi okundu - Haber 21:57: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi hayatımızı da bu şehre adadık. - Haber 21:35: Son Dakika: İstanbul'un Fethi'nin 567. yılında Ayasofya'da Fetih Suresi okundu - Haber 21:01: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere seslendi: Bedenini iyi idare eden evini ve ülkesini de iyi idare eder - Haber 19:16: 21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi - Haberler 10:32: Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor - Haberler 09:25: Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi - Ekonomi