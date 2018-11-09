Uşak'ta 80 Bin Karanfille Türk Bayrağı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk
'ün ölümünün 80'nci yıldönümünde, Uşak
'taki Atatürk Anıtı önünde, 80 bin karanfil kullanılarak Türk bayrağı oluşturuldu.
Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve bağlı odaları tarafından 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe; Uşak Valisi Funda Kocabıyık
, Belediye Başkanı AK Partili Nurullah Cahan
, protokol üyeleri ve anaokulu öğrencileri katıldı. Gazi Mustafa Kemal
Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha rahmet ve minnetle yad ettiklerini ifade eden Vali Kocabıyık, 10 Kasım
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80'nci ölüm yıldönümü olması sebebiyetiyle, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine ve odalarımıza böylesine güzel etkinlik oluşturdukları için teşekkür ederim dedi.
Belediye Başkanı Cahan ise, Ülkemizin kurucusu Atatürk'ü bu şekilde, en anlamlı şekilde yad ediyoruz. Uşak'ta, belediye ve meslek odalarımızla birlikte güzel bir çalışmaya imza attık. Karanfillerle güzel bir eseri ortaya çıkardık. 80 bin karanfille yaptığımız Türk bayrağı, Türkiye
'de ilk olma özelliğini taşıyor diye konuştu.
Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Atalay Savaş ise, 80 bin karanfille oluşturduğumuz Türk Bayrağı tablomuz ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını yad ediyoruz. Destek veren herkese teşekkür ederiz dedi.
80 bin karanfille oluşturulan 5 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğindeki Türk bayrağı ilgi çekti.
Mustafa Kemal Atatürk,Uşak