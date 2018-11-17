Uşak'ta AK Parti'den Belediye Başkanlığı İçin 22 Başvuru

Ak Parti Uşak
'ta, belediye başkanlıklarına aday olmak isteyenler dosyalarını teslim etti. Uşak Belediye Başkanlığı için 10, ilçeler için 5, beldeler için ise 7 kişi başvuruda bulundu.
Uşak'ta, Ak Parti'den 31 Mart 2019 yerel seçimleri için Uşak merkez, ilçe ve belde belediyelerine başkan olmak amacıyla 22 kişi başvuru yaparak dosyalarını teslim etti. Uşak Belediye Bakanlığı için 10 başvuru yapıldı. Uşak ilçelerinde 5 kişi, beldelerinde ise 7 kişi başvurdu. Bir ilçe, diğer belde 2 belediye başkanlığı için ise başvuru yapılmadı.
Uşak Belediye Başkanlığı'na talip olanlar arasında, 7 Haziran Genel ve Milletvekili
seçimlerinde MHP
Uşak'tan aday adayı olan iş adamı Arif Öztan, bu dönem Belediye Başkan Yardımcılığı yapan, daha sonra milletvekilliği seçimi için görevinden istifa eden Erol Korkmaz
da yer aldı. AK Parti
'de belediye başkanlığı için aday adaylığı bulunanların isimleri şöyle;
Uşak: Hüseyin Keskin
, Fahrettin Tuğrul, Mehmet Gün, Cafer Çankaya
, Emine Yıldırım
, Emre Yeşilçiçek, Ömer Özden
, Murat Kiriş, Erol Korkmaz ve Arif Öztan Eşme
ilçesi: Ahmet Kaya Banaz
ilçesi: Adaylık başvurusu yok Karahallı
ilçesi: Ahmet Bodur Sivaslı
ilçesi: Şadan Ülker ve Kudret Küçükgöl Ulubey
ilçesi: Veli Koşlu
Pınarbaşı Beldesi: Mehmet İncekara Selçikler
Beldesi: Adaylık başvurusu yok Tatar
Beldesi: Cüneyt Evran ve Murat Özenç Yeleğen
Beldesi: Osman Çakal ve Süleyman Sarı Kızılcasöğüt
Beldesi: Cavit Ceylan ve Güngör Oral
- Uşak
Ak Parti,Uşak
17 Kasım 2018 Cumartesi 12:16