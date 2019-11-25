Haberler » Güncel » Uşak'ta AK Partili kadınlar, kadına yönelik şiddete karşı yürüdü - Haber

Uşak'ta AK Partili kadınlar, kadına yönelik şiddete karşı yürüdü

AK Parti Uşak Kadın Kolları Başkanlığınca, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

25.11.2019 15:10 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:42Uşak'ta AK Partili kadınlar, kadına yönelik şiddete karşı yürüdü
AK Parti Kadın Kolları Başkanlığınca, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.
Uşak Belediyesi önünde toplanan AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı üyesi kadınlar, ellerindeki pankartlarla 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na yürüdü.
AK Parti Uşak Kadın Kolları Başkan Vekili Hilal Sabancı, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için topluma çağrıda bulundu.
Kadınların yaşadığı sorunlarla ilgili yapılmış yasal düzenlemelerle ilgili konuşan Sabancı, "AK Parti hükümetleri döneminde kadınlar ekonomi, siyaset, bilim ve eğitimde güçlendi. Hal böyleyken kadın konusu her gündeme geldiğinde veya acı bir hadise yaşandığında devletimizle dayanışma yerine birtakım çevrelerin, bu meseleyi istismar etmeleri, kendi çirkin siyasetlerine malzeme yapmaları da bir başka hakikattir. Yaşanan acıların, ilkelliklerin, cehaletin Türkiye'de ve dünyanın her yerinde son bulması için kadınları ve erkekleri bir dayanışmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Açıklamanın ardından kadınlar meydandan ayrıldı.

Uşak Belediyesi, AK Parti, Uşak, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:17 DHA YURT BÜLTENİ-18
16:17 Doktorun odasını fırçayla bastı
16:16 Hatay'da et ve et ürünleri üreten iş yerleri denetlendi
16:12 Başkan Avcı'dan öğretmenlere tebrik ziyareti
16:12 Bu okulda yoğurt yapılıyor
15:52 Eski eşinin satırla öldürdüğü Ayşe'nin tabutuna kadınlar omuz verdi
15:45 Son Dakika: CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "Külliye" iddiasıyla ilgili açıklama: Talat Atilla bu kumpasın bir unsuru
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
15:11 TBMM'de CHP'nin Kenan Evren teklifi AK Parti'de memnuniyetle karşılandı: Teşekkür ediyoruz
15:11 Ankara'da F-16'lar S-400 için havalandı! İlk test başarılı geçti
14:47 "Oturuşunu düzelt" deyip fırça atan Vali, akıllara efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nu getirdi
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
13:45 Kocasını baltayla öldüren kadın konuştu: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
13:42 Bakan Selçuk'tan öğretmenlere müjdeli haber: Her ilçeye öğretmen destek noktası açılacak
25.11.2019 16:18:10