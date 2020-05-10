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Uşak'ta AK Partililerden kan bağışı kampanyası

AK Parti Uşak İl Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kan stokları azalan Türk Kızılayı için kan bağışı kampanyası başlattı.

10.05.2020 00:19 | Son Güncelleme: 10.05.2020 00:21
AK Parti Uşak İl Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kan stokları azalan Türk Kızılayı için kan bağışı kampanyası başlattı.
İl Başkanlığı binasında, Türk Kızılayının oluşturduğu alanda vatandaşlar kan bağışında bulundu.
AK Parti İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, burada yaptığı açıklamada, Kızılayın kan stoklarının kritik seviyelere indiğini bildirmesinin ardından kampanya başlattıklarını söyledi.
Kampanyaya ilgi gösterildiğini aktaran Tuğrul, şöyle konuştu:
"Kan bağışının gerçekten çok büyük anlam ve önem taşıdığı bir dönemi yaşıyoruz. Koronavirüs salgınıyla dünya ve ülkemiz mücadele ederken belki biraz bilgi eksikliğinden dolayı insanlarımız kan bağışından bu dönemde geri durdular. Böyle bir kampanya yapmayı bir vatandaş görevi olarak gördük. Bugün evlerinde sağlıklı oturan vatandaşlarımızın şunu iyi hesap etmesi lazım. Yarın kendilerinin de kana ihtiyacı olabilir. Bunu göz önünde bulundurarak vatandaşlarımızın bu dönemde daha hassas olmaları gerektiğini düşünüyoruz."
Tuğrul, tüm vatandaşları kan vermeye davet ederek, tüm önlemlerin alındığını ve vatandaşların tedirgin olmaması gerektiğini sözlerine ekledi.
Öte yandan, AK Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Mehmet Bayar ve çok sayıda partili de kan bağışında bulundu. Uşak’ta AK Partililerden kan bağışı kampanyası

Kaynak: AA

Etiketler: AK Parti, Uşak, Politika, Haber

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