Uşak'ta Amatör Spora Malzeme Desteği

Uşak
'ta faliyet gösteren 120 amatör spor kulübüne malzeme yardımında bulunuldu.
İl Özel İdaresince amatör spor kulüplerine spor malzemesi yardımında bulunulması dolayısıyla Uşak Merkez
Spor Salonu'nda tören düzenlendi.
Uşak Valisi Funda Kocabıyık
, törende yaptığı konuşmada, Uşak İl Özel İdaresi bütçesinden ayrılan 165 bin liralık kaynakla ildeki spor kulüplerine katkı sağladıklarını söyledi.
Kentte her yaşta kişinin spor yapması için çalışma yürüttüklerini belirten Kocabıyık, sporun her zaman ve her yerde yapılabilmesini amaçladıklarını aktardı.
Kocabıyık, özellikle okul çağındaki bireylerin spor yapmasına özel önem verdiklerini de dile getirerek, "Eğitim hayatını sporla birlikte yürüten, kendisini bir spor branşında geliştiren vasıflı gençlerimiz, bedenen ve ruhen sağlıklı bir yapıya kavuşacaklardır. Bununla birlikte, kötü alışkanlıklar ve ortamlardan uzak kalan gençlerimizin vatanını, milletini seven, hoşgörülü, ailesi ve arkadaşlarıyla uyumlu, erdem ve iyi ahlak sahibi bireyler olmaları da arzu ettiğimiz bir diğer husustur" diye konuştu.
Uşak Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Şahin Mercen ise spora verilen desteğin önemine değinerek, "2017-2018 eğitim öğretim yılında okul sporlarında ilimiz büyük bir başarı sağlamıştır. Lisanslı sporcu sayısında Uşak, Ege
bölgesinde birinci sıradadır. Bakanlığımızın puanlama sisteminde Türkiye
üçüncüsüyüz." dedi.
Konuşmaların ardından temin edilen spor malzemeleri, kulüp temsilcilerine teslim edildi.
Törene AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş
, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Nacar
, İl Jandarma
Komutanı Albay Yalçın Baysal ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder de katıldı.
Funda Kocabıyık,Uşak Merkez,Uşak