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Uşak'ta asılsız korona virüs paylaşımı yapanlara yönelik soruşturma başlatıldı

Uşak'ta yeni tip korona virüsle ilgili sosyal medyada yapılan provokasyon içerikli paylaşımlara yönelik soruşturma başlatıldı.

20.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:04
Uşak'ta asılsız korona virüs paylaşımı yapanlara yönelik soruşturma başlatıldı
Uşak 'ta yeni tip korona virüsle ilgili sosyal medyada yapılan provokasyon içerikli paylaşımlara yönelik soruşturma başlatıldı.

Uşak İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip korona virüsle ilgili asılsız ve provokatif paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. Ayrıca korona virüs ile ilgili halk arasında korku ve paniğe neden olan paylaşımları sosyal medya üzerinden yapanların takip edileceği ve haklarında yasal işlem başlatılacağı ifade edildi.

Suç duyurusunun ardından polis tarafından olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - UŞAK

Kaynak: İHA

Etiketler : Uşak, 3. Sayfa

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