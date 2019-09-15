Haberler » Yerel » Haber

Uşak'ta aşure etkinliğine yoğun katılım

Uşak'ta aşure etkinliğine yoğun katılım Uşak'taki Aşure etkinliğine yoğun katılımUŞAK - Uşak Alevi Kültür Derneği tarafından Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtımı gerçekleştirildi.

15.09.2019 16:16

Uşak'ta aşure etkinliğine yoğun katılım

Uşak'taki Aşure etkinliğine yoğun katılım

UŞAK - Uşak Alevi Kültür Derneği tarafından Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtımı gerçekleştirildi. Etkinliğe vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterildi.

Uşak'ta Alevi Kültür Derneği tarafından Muharrem ayı nedeniyle aşure etkinliği gerçekleştirildi. Çakır Sultan Cemevi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Uşak Alevi Kültür Derneği Başkanı Fikret Sağdemir, Uşak İl Müftüsü Fuad Altundaş ve beraberinde Uşak protokolü katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Alevi dedesi olarak bilinen Nazmi Aydedeoğlu'nun Kur'an-ı Kerim okumasıyla başladı. Öte yandan derneğe ait grup tarafından semah gösterisi yapıldı.

Uşak Alevi Kültür Derneği üyesi olan ve Alevi dedesi olarak bilinen Nazmi Aydedeoğlu, "Bugünkü etkinlik Alevi-İslam inancının olmazsa olmazdır. İmam-ı şeriflerimizin hatırlanması ve şehitlerimizin anılması adına önemlidir. Alevi-Sünni vatandaşlarımızın katılımıyla, barışın ve kardeşliğin sağlanması için biz bunu her sene düzenliyoruz. Gelen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program konuşmaların ve gösterilerin ardından aşure ile pilav dağıtımı yapılmasıyla sona erdi.

Uşak'ta aşure etkinliğine yoğun katılım

Uşak, Yerel

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Haberleri
16:16 Uşak'ta aşure etkinliğine yoğun katılım
16:05 Poligonda atış yapan uzman çavuş kazayla kendini vurdu
16:04 Düğünde kavga: 3 yaralı
15:06 Kuşadası motosiklet karnavalı devam ediyor
14:19 Huzurevi'nde kermes coşkusu
14:15 Bayrampaşa'da 3X3 Basketbol Turnuvası'nda final heyecanı yaşandı
14:06 Ayvalık'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü coşkuyla kutlandı