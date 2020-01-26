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Uşak'ta av tüfeğiyle vurulan kişi öldü

Uşak'ın Banaz ilçesinde av tüfeğiyle vurulan kişi yaşamını yitirdi.

26.01.2020 22:30 | Son Güncelleme: 26.01.2020 22:30Uşak'ta av tüfeğiyle vurulan kişi öldü

'ın ilçesinde av tüfeğiyle vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre köyünde aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu iddia edilen 3 kişi arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen tartışmada av tüfeğiyle vurulan Ferdi Gürpınar ağır yaralandı.

Vatandaşlar tarafından Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Gürpınar, yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri kavgaya karıştığı iddia edilen 2 kişiyi olayda kulanılan av tüfeğiyle ele geçirerek gözaltına aldı.

Şüphelilerin sorgusu sürüyor.


Derbent, Banaz, Uşak, Güncel

Kaynak: AA

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