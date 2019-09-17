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Uşak'ta bıçaklı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

Uşak'ta çıkan bıçaklı kavgada yaralanarak hastanede tedavi altında bulunan şahıs hayatını kaybetti.

17.09.2019 18:03Uşak'ta bıçaklı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti
Uşak'ta çıkan bıçaklı kavgada yaralanarak hastanede tedavi altında bulunan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, merkezde bulunan bir park yakınlarında geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından yaşadığı sözlü tartışma sonrası bıçaklanan Hasan Özkan (24) ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Özkan tedavi altına alındı. Özkan yaklaşık 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek vefat etti.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada suçlu şahıs veya şahısların henüz bulunmadığı bilgisine ulaşıldı. - UŞAK

Hasan Özkan, Uşak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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