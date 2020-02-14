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Uşak'ta bir kişi evinde ölü bulundu

Uşak'ta 5 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

14.02.2020 21:34 | Son Güncelleme: 14.02.2020 21:50Uşak'ta bir kişi evinde ölü bulundu
'ta 5 gündür alınamayan kişi evinde ölü bulundu.
Özdemir Mahallesi Hisarkapı Ulu Yolu Sokak'ta yaşayan Şenses'den (42) 5 gündür haber alamayan il dışındaki yakınları, eve geldi.
Kendilerindeki anahtarla eve giren yakınları, Şenses'i hareketsiz buldu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Şenses'in hayatını kaybettiği belirledi.
Kalp ve tansiyon hastası olduğu öğrenilen Şenses'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Tarkan, Uşak, Güncel

Kaynak: AA

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