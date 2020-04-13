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Uşak'ta bir köy daha karantinaya alındı

UŞAK'ta merkez ilçeye bağlı İlyaslı köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

13.04.2020 12:58 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:58
Uşak'ta bir köy daha karantinaya alındı

UŞAK'ta merkez ilçeye bağlı İlyaslı köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar gereği, 2 kişide görülen koronavirüs vakası nedeniyle merkeze bağlı İlyaslı köyünün bugün itibariyle karantinaya alındığı duyuruldu. Kent merkezine 27 kilometre mesafedeki bin 783 nüfuslu köyün giriş ve çıkışlarında jandarma ekipleri barikat kurdu. İkinci bir değerlendirmeye kadar köye giriş çıkışlar yasaklandı. Daha önce karantina altına alınan Banaz ilçesinin Gürlük köyü ile kentte karantina koşullarının uygulandığı köy sayısı 2'ye yükselmiş oldu.


Kaynak: DHA

Etiketler: İlyaslı, Güncel
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