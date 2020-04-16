Uşak'ta bir köy karantinaya alındı
Uşak'ta merkeze bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
16.04.2020 11:44 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:44
Uşak Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla Mesudiye köyünün karantinaya alındığı duyuruldu.
Karantinanın ikinci bir değerlendirmeye kadar süreceği belirtilen açıklamada, köye giriş ve çıkışların kapatıldığı kaydedildi.
Uşak'ta daha önce Gürlek ve İlyaslı köyleri karantinaya alınmıştı.
Kaynak: AA