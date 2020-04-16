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Uşak'ta bir köyde daha karantina kararı alındı

Uşak'ta bir köyde daha karantina kararı alındıUŞAK'ta merkez ilçeye bağlı Mesudiye köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

16.04.2020 16:17 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:22
Uşak 'ta bir köyde daha karantina kararı alındı
UŞAK'ta merkez ilçeye bağlı Mesudiye köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar gereği, görülen 2 pozitif koronavirüs vakası nedeniyle merkeze bağlı Mesudiye köyünün bugün itibariyle karantinaya alındığı duyuruldu.
Jandarma ekipleri tarafından 180 hanenin bulunduğu 412 nüfuslu köyün giriş ve çıkışlarına barikat kuruldu. İkinci bir değerlendirmeye kadar köye giriş çıkışlar yasaklandı. Daha önce karantina altına alınan Banaz ilçesinin Gürlük köyü ve merkez ilçeye bağlı İlyaslı köyü ile kentte karantina koşullarının uygulandığı köy sayısı 3'e yükselmiş oldu. Uşak’ta bir köyde daha karantina kararı alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Mesudiye, Uşak, Güncel
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