Uşak'ta "Bir Motif Bir Kültür" Projesi Başlıyor

13 Aralık 2018 Perşembe 16:20



13 Aralık 2018 Perşembe 16:20

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteklediği, Uşak Üniversitesi ve Uşak Gençlik Merkezinin organize ettiği "Bir Motif Bir Kültür" projesi yarın başlayacak. 'Haydi Gençler Geleceğimizi Dokuyoruz' sloganıyla eskimeye yüz tutmuş dokuma mesleğini ve kültürünü gençlere anlatıp öğretmeyi hedefliyor.Proje açılışının Uşak Gençlik Merkezi Konferans Salonunda yarın saat 14.30'da gerçekleştirileceği aktarıldı. Bir Motif Bir Kültür Projesi kapsamında Uşak Gençlik Merkezinde halı dokuma atölyeleri açılacak. Projeye 19-24 yaş arasındaki gençlerin başvurabilecek. Yaklaşık 130 öğrenciye Halk eğitim tarafından görevlendirilen öğretmen tarafından haftanın 5 günü 10 grup şeklinde haftada bir defa 2 saat halı dokuma eğitimi verilecek. Projede toplam 12 tezgah kurulacak bu tezgahların 7'sinde 7 bölgenin motifleri işlenirken 5 tezgahta Gençlik ve Spor Bakanlığı, Uşak Gençlik Merkezi, Uşak Üniversitesi, Düşünen Çınarlar Topluluğu logoları ve Türk bayrağı dokunacak. Logolar ilgili kurumlara hediye edilecek. 3 ay sonunda kapanış yemeği düzenlenerek katılımcılara sertifika verilecek katılım belgesi verilecek."Dokuma kültürü neredeyse unutulmaya yüz tutu"Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğrencisi Gençlik Merkezinde Genç Gönüllü Lideri proje koordinatörü Mesut Kaya konuyla ilgili olarak şunları söyledi:"Projenin amacı eskimeye yüz tutmuş meslek ve kültürümüzü gençlere anlatıp öğretmektir. Uşak ilimize ait olan dokuma kültürü neredeyse unutulmaya yüz tutu. Biz de gençlerimize bu mesleği kültürümüzü unutturmamak için böyle bir proje düşündük. Ülkemizin yedi bölgesinden gelen Uşak Üniversitesi öğrencileri ile 7 kişilik grup oluşturup, her grubu kendi bölgesine ait bir motif üzerine dokuma öğretip bunları işlemelerine yardımcı olacağız. Her bölgenin kendi motifleri Uşak Dokuma kültüründe yer bulması ve farkındalık oluşturmak için çalışacağız. Gençlerimize bunları gösterip öğretmek için tüm bilgi ve birikimlerimizi aktarmaya çalışacağız. En büyük hedefimiz gençlerimizin bu kültürü unutmaması. Ülkemizin dört bir yanına Uşak kültürüne dair tohumlar ekeceğimize ve bu tohumların yeşereceğine eminiz. Projemiz ile birlikte ayrıca gençler zararlı alışkanlıklardan da uzak kalacaklar, geçmişimize dair değerleri öğrenerek günümüze ışık tutacaklardır. Ben ayriyeten Gençlik Merkezi Müdürümüze yer tahsisi yaptığı için ve bana yardımcı olan Sibel Durak hanımefendiye teşekkür ederim." - UŞAK