Uşak'ta çevre yürüyüşü

Uşak
'ta Dünya Çevre Günü
etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi. Uşak Belediyesi
önünde toplanan çevreciler, İsmetpaşa Caddesi üzerinden 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na kadar yürüdü. Atatürk
Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından açıklama yapan Uşak Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Bülent Güngör, hedeflerinin tabiatın gösterdiği yoldan giderek doğayı tahrip etmemek olduğunu belirtti.
Çevre problemlerine dikkati çeken Güngör, "Sanayileşme ve ekonomik büyüme ile birlikte insanoğlunun doğa üzerindeki baskı ve müdahalesinin artması ciddi çevre problemlerini beraberinde getirmiştir. Çevre ve doğal ekosistemleri tehdit eden sorunların yeni ve geniş bir bakış açısıyla ele alınması gerekliliğinden hareketle sürdürülebilir kalkınma ilkesi son yıllarda dünya gündeminin üst sıralarında yer almıştır. Dünyamızın doğal kaynakları için geri dönüşü olmayan kritik eşiğe yaklaşmakta olduğu düşünülerek sağlıklı bir gelecek için hem bireysel hem toplumsal yaşamımızda önlemler almak elzemdir." dedi.
Yürüyüşe kentteki sivil toplum kuruluşları da destek verdi.
Kaynak: AA
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