Haberler » 3. Sayfa » Uşak'ta cinayet

Uşak'ta cinayet

Uşak'ta kıskançlık nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise ağır yaralandı.

05.11.2019 16:09 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:13Uşak'ta cinayet
Uşak'ta kıskançlık nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise ağır yaralandı.

Uşak'ta, Fatih Mahallesi Dibek Çeşmesi mevkisinde meydana gelen olayda Y.K. (60), N.H. (56) ve Aysun Y. (55) isimli kadın arasında kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine Y.K. yanındaki bıçakla Aysun Y.'yi bıçaklayarak ölümüne neden olurken N.H. ise vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri Aysun Y.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken N.H. ise tedavisi yapılmak üzere ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Uşak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Masası ekiplerinin çalışması ile suç aletiyle kısa sürede saklandığı yerde yakalanan Y.K., sağlık kontrolünden geçirilerek işlemleri yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor. - UŞAK

Fatih Mahallesi, Uşak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:26 Kahramanmaraş'ta kablo hırsızı 3 kişi yakalandı
16:26 Hatay'da korkutan öğrenci servisi kazası
16:24 Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
16:18 Kazada ölen uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
16:17 Samsun'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
10:03 Kuyuya atlayıp intihara kalkışan üniversiteli, gönderdiği konumla bulundu
09:50 İstanbul'da filmlere taş çıkartacak olay! Minibüsle kaçırılan kızı halk otobüsüyle kurtardılar
08:13 Uçuruma yuvarlanan kadın, kendisini kurtarmak isteyen ekiplere cep telefonunu arattı
00:10 Düğünü için memleketine giden uzman çavuş, trafik kazasında hayatını kaybetti
02:07 Turizm cenneti Bodrum'a 15 dakika yağan sağanak, sokakları göle çevirdi
5.11.2019 16:32:30