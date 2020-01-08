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Kız öğrencilerine cinsel istismarda bulunan öğretmen tutuklandı

Uşak'ta 6 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla daha önce gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan sınıf öğretmeni, 5 öğrencinin daha şikayetçi olmasıyla dün gözaltına alınıp tutuklandı.

08.01.2020 11:38 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:35 Kız öğrencilerine cinsel istismarda bulunan öğretmen tutuklandı

'taki bir ilkokulda, 6 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla daha önce gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan sınıf öğretmeni H.A. (45), 5 öğrencinin daha şikayetçi olmasıyla dün tekrar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen H.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. H.A. hakkındaki idari soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

ÖĞRETME BAHANESİYLE TACİZ ETTİ

Merkeze bağlı Dikilitaş mahallesindeki ilkokulda görevli rehber öğretmen, öğrencilere, herhangi birinin istemedikleri şekilde dokunduğunda veya kendilerinden başkalarına dokunulması istendiğinde 'hayır' denmesi üzerine eğitim verdi.

6 ÖĞRENCİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Eğitim sonrası 4'üncü sınıfta okuyan 6 kız öğrenci, rehber öğretmenlerinin yanına giderek, sınıf öğretmenleri H.A'nın, kendilerini elle taciz ettiğini ileri sürdü. Bunun üzerine rehber öğretmen ve okul idarecileri, durumu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirdi. Şikayetin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce soruşturma başlatılarak, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Sınıf öğretmeni H.A, polis ekiplerince 3 Ocak'ta gözaltına alındı. Olayı anlatan 6 öğrenci ise psikolog eşliğinde ifade verdi. Polisteki işlemlerinin ardından ertesi gün adliyeye sevk edilen H.A, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TUTUKLANDI

İlkokulun 5 öğrencisi daha dün sınıf öğretmeni H.A.'nın cinsel tacizine uğradığını belirtip, şikayetçi oldu. Bunun üzerine polis, H.A.'yı yeniden gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. H.A. hakkındaki idari soruşturma ise sürdürülüyor.


Uşak, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

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