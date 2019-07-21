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Uşak'ta cinsel saldırı iddiası

Uşak'ta ameliyat sırasında yaşamını yitiren zihinsel engelli kadının cesedi cinsel saldırı şüphesiyle İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

21.07.2019 09:57 Uşak
Uşak'ta ameliyat sırasında yaşamını yitiren zihinsel engelli kadının cesedi cinsel saldırı şüphesiyle İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Alınan bilgiye göre, özel bir rehabilitasyon merkezinde bulunan zihinsel engelli Beyhan A. (27) toksit zehirlenme şüphesiyle Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yapılan doktor muayenesinde cinsel saldırı emarelerinin bulunması üzerine ameliyata alınan kadın yaşamını yitirdi.
Savcılık tarafından yapılan ilk otopside kadının vücudunda cinsel saldırı bulgularına rastlanması üzerine ceset İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan Uşak Valiliğinin de konuyla ilgili idari soruşturma başlattığı aktarıldı.
Kaynak: AA
Adli Tıp Kurumu, Uşak, Güncel

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