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Uşak'ta denetimli serbestlik kapsamında 448 kişi tahliye edildi

Uşak'ta denetimli serbestlik kapsamında 448 kişi tahliye edildi Denetimli serbestlik kapsamında hükümlüler izne ayrıldı Yeni İnfaz Yasası'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesinin ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Uşak E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda 448...

15.04.2020 12:11 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:14
Uşak 'ta denetimli serbestlik kapsamında 448 kişi tahliye edildi
Denetimli serbestlik kapsamında hükümlüler izne ayrıldı
UŞAK - Yeni İnfaz Yasası'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesinin ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Uşak E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda 448 hükümlü tahliye edildi.
İnfaz Yasası'nda yapılan düzenlemeleri içeren kanun teklifinin TBMM'de kabul edilmesinin ardından cezaevlerinde tahliye işlemleri için hazırlıklar başladı. Bu gece Resmi Gazete'de yayımlanan İnfaz Yasası'nda yapılan düzenlemeleri içeren kanunun ardından Uşak E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda tahliyeler başladı.
Toplamda 448 hükümlü polis ekiplerinin aldığı güvenlik tedbirleri eşliğinde ve sosyal mesafe kuralına uyularak kendileri için tahsis edilen otobüslere alındı. Şehir dışında yaşayan 100 hükümlünün memleketlerine gönderildiği öğrenilirken kentte yaşayan 348 hükümlü ise belirli noktalara bırakıldı. Hükümlüler aileleri tarafından özel araçlarla alınmalarının ardından evlerine doğru ayrılırken bu sırada kalabalık oluştuğu ve sosyal mesafe kuralına dikkat edilmediği görüntülere yansıdı.
Denetimli serbestlik kapsamında izinli olan hükümlülerden bazılarının tahliye olacağı bazılarının ise cezalarının devam edeceği öğrenilirken korona virüs sürecine bağlı olarak 2 ayın sonunda izinlerin uzatılabileceği belirtildi. Uşak’ta denetimli serbestlik kapsamında 448 kişi tahliye edildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Af Yasası, Uşak, Genel
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