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Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

11.03.2020 22:36 | Son Güncelleme: 11.03.2020 23:28
Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Uşak 'ta devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, D-300 Ankara - İzmir kara yolu Çınarcık mevkisinde Mert Açıl'ın (20) kullandığı 64 ABD 778 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak devrildi.
Devrilen motosikletin sürücüsü yaklaşık 200 metre sürüklendi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Açıl'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi.
Cenaze, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, motosikletin kaldırılmasının ardından açıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Çınarcık, Ankara, İzmir, Uşak, Güncel

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