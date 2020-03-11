Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
11.03.2020 22:36 | Son Güncelleme: 11.03.2020 23:28
Uşak 'ta devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, D-300 Ankara - İzmir kara yolu Çınarcık mevkisinde Mert Açıl'ın (20) kullandığı 64 ABD 778 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak devrildi.
Devrilen motosikletin sürücüsü yaklaşık 200 metre sürüklendi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Açıl'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi.
Cenaze, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, motosikletin kaldırılmasının ardından açıldı.
Alınan bilgiye göre, D-300 Ankara - İzmir kara yolu Çınarcık mevkisinde Mert Açıl'ın (20) kullandığı 64 ABD 778 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak devrildi.
Devrilen motosikletin sürücüsü yaklaşık 200 metre sürüklendi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Açıl'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi.
Cenaze, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, motosikletin kaldırılmasının ardından açıldı.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Güncel
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Güncel
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Güncel
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: Kasalar dolusu para ve ziynet eşyası ele geçirildi
Güncel
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti
Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Güncel
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı