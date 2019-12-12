Haberler » Güncel » Uşak'ta durakta bekleyen yolculara otomobil çarptı: 3 ölü - Haber

Uşak'ta durakta bekleyen yolculara otomobil çarptı: 3 ölü

Uşak'ta durakta minibüs bekleyen yolculara otomobilin çarpması sonucu 3 kişi öldü.

12.12.2019 10:48 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:48Uşak'ta durakta bekleyen yolculara otomobil çarptı: 3 ölü
'ta durakta minibüs bekleyen yolculara otomobilin çarpması sonucu 3 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, İ.U.Y. (18) yönetimindeki 59 HD 971 plakalı otomobil, Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü karşısında yol kenarında Kızılcasöğüt beldesine gitmek üzere minibüs bekleyen yolculara çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yaklaşık 150 metre ileride durabildi. Kazada, Uşak Belediyesinde özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Zafer Karakaya, Ramazan Tokuş ve Halil Doğan hayatını kaybetti.
Gözaltına alınan ve Uşak Üniversitesinde öğrenci olduğu öğrenilen İ.U.Y'nin yapılan kontrolünde 0,60 promil alkollü olduğu belirlendi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kazaya karışan araç, yoldan kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
Bu arada Uşak Vali Yardımcısı Sait Topoğlu ile Belediye Başkanı Mehmet Çakın bölgeye gelerek kaza hakkında bilgi aldı.

Uşak, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:46 Erdoğan: "%10 peşinatın ardından kalanın tamamı için aylık 894 TL'den başlayan taksitler ve 240 aya... - Haber
12:45 Kanser tarama merkezinde temizlikçiyi öldürüp, yüksekokul çalışanını yaraladı - Haber
12:45 "Ciğerimiz yanıyor, bir gün değil her gün ölüyoruz" - Haber
12:45 TBB Başkanı Feyzioğlu, istinafta Emine Bulut'un ailesini savunacak - Haber
12:45 Boris Johnson, köpeğiyle sandık başında - Haber
11:46 Temizlik yaparken canından oluyordu - Haber
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Haber
08:36 Sinop, Türkiye'de trafik lambası olmayan tek il olma özelliğini kaybetti - Haber
07:20 Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem oldu - Haber
23:48 "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü! - Haber
12.12.2019 12:48:05