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Uşak'ta durakta bekleyen yolculara otomobil çarptı: 3 ölü

Uşak'ta durakta minibüs bekleyen yolculara otomobilin çarpması sonucu 3 kişi öldü.

12.12.2019 13:48 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:48Uşak'ta durakta bekleyen yolculara otomobil çarptı: 3 ölü
'ta durakta minibüs bekleyen yolculara otomobilin çarpması sonucu 3 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, İ.U.Y. (18) yönetimindeki 59 HD 971 plakalı otomobil, Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü karşısında yol kenarında Kızılcasöğüt beldesine gitmek üzere minibüs bekleyen yolculara çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yaklaşık 150 metre ileride durabildi. Kazada, Uşak Belediyesinde özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Zafer Karakaya (30), Ramazan Tokuş (34) ve Halil Doğan (47) hayatını kaybetti.
Ehliyeti bulunmadığı öğrenilen Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü öğrencisi İ.U.Y'nin yapılan kontrolünde 0,60 promil alkollü olduğu belirlendi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kazaya karışan araç, yoldan kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından cenazeler Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Bu arada Uşak Vali Yardımcısı Sait Topoğlu ile Belediye Başkanı Mehmet Çakın, bölgeye gelerek kaza hakkında bilgi aldı.

Uşak, Güncel

Kaynak: AA

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